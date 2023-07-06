Tunceli'de salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kaçak salep soğanı toplarken yakalanan 2 kişiye 220 bin lira ceza uygulandı.

Doğadan toplanması yasak olan ve sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan özel izinle ekilebilen salep soğanını toplayan kişilere yönelik çalışma düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Ovacık ilçesi Eğripınar köyü kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suç üstü yakalandı. Toplanmış olan 1 kilo 800 gram salep soğanına el konulurken, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye toplamda 220 bin lira para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-07-06 19:51:13