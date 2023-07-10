Tunceli'de 10 dönüm ekili buğday yandı
Tekin YALÇINKAYA/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, tarlada çıkan yangında 10 dönüm ekili buğday yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesi Çaybaşı mevkisindeki Taner Demir'e ait buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında 10 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Tekin YALÇINKAYA
2023-07-10 18:53:53