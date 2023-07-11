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        Tunceli'de kalp krizi geçiren kadına askeri helikopterle sevk

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:51
        Tunceli'de kalp krizi geçiren kadına askeri helikopterle sevk

        Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren Nurten Ersiz (57), askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren Nurten Ersiz için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersiz'in, sağlık durumunun risk içermesi nedeniyle Tunceli'ye sevki için askeri helikopter istendi. Ersiz, Vali Mehmet Ali Özkan´ın talimatıyla kaldırılan jandarmaya ait askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi´ne getirilerek tedaviye alındı. Ersiz'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-07-11 17:50:11

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