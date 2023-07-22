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        Tunceli'de 1 günlük eylem yasağı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 00:16
        Tunceli'de 1 günlük eylem yasağı

        Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valiliği, kent genelinde 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplumsal huzuru tehdit edebilecek olası olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları genelinde  tüm umuma açık alanlarda; yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stand açmak, imza kampanyası düzenlemek, konserşenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 22.07.2023 günü saat 00.01 ile 22.07.2023 günü saat 23.59'a kadar bir gün süre ile mülki amirce izin verilenler hariç yasaklanmasına karar verilmiştir. İzinsiz yapılacak olan hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmeyecek olup alınan tedbirlerin uygulanmasında ilgili kurumlarımıza yardımcı olunması hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-07-22 00:15:34

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