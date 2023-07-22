Tunceli´de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 6 gözaltı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı.

Her hafta İstanbul´da açıklama yapan ve `Cumartesi Anneleri´ olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, basın açıklaması yapmak istedi. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, Seyit Rıza Meydanı´na kadar yürüdü. Polis, grubu abluka altına alarak, valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini söyleyerek, gruba izin vermedi. Uyarıya rağmen grup dağılmayınca, arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-07-22 13:07:49