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        Tunceli´de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 6 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:08
        Tunceli´de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 6 gözaltı

        Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı.

        Her hafta İstanbul´da açıklama yapan ve `Cumartesi Anneleri´ olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, basın açıklaması yapmak istedi. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, Seyit Rıza Meydanı´na kadar yürüdü. Polis, grubu abluka altına alarak, valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini söyleyerek, gruba izin vermedi. Uyarıya rağmen grup dağılmayınca, arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-07-22 13:07:49

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