Tunceli´de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 7 gözaltı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 7 kişi gözaltına alındı.

Her hafta İstanbul´da açıklama yapan ve `Cumartesi Anneleri´ olarak anılan gruba destek amacıyla Sanat Sokağı´nda toplanan İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, Seyit Rıza Meydanı´na yürüyüp burada basın açıklaması yapmak istedi. Polis, grubu abluka altına alarak Valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu. Grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis ile dağılmayan grup arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-07-29 12:53:43