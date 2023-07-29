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        Tunceli´de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 7 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:54
        Tunceli´de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 7 gözaltı

        Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 7 kişi gözaltına alındı.

        Her hafta İstanbul´da açıklama yapan ve `Cumartesi Anneleri´ olarak anılan gruba destek amacıyla Sanat Sokağı´nda toplanan İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, Seyit Rıza Meydanı´na yürüyüp burada basın açıklaması yapmak istedi. Polis, grubu abluka altına alarak Valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu. Grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis ile dağılmayan grup arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-07-29 12:53:43

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