Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tunceli´den teröristlere ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:28
        Tunceli´den teröristlere ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

        TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Hozat ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınakta silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen 4 sığınakta arama yapıldı. Aramada, 1 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 150 mermi, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 kilo patlayıcı, 4 el telsizi, 2 jeneratör, 3 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, 3 güneş paneli, 3 el dürbünü, 5 akü, 1 hilti, 1 termal şemsiye, 20 litre mazot, 1 fotoğraf makinesi, 4 radyo, 3 ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-08-02 17:27:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"

        Benzer Haberler

        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
        Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali için güvenlik toplantısı yapıldı
        Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali için güvenlik toplantısı yapıldı
        Tunceli'de dağlık arazide çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de dağlık arazide çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
        Tunceli'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
        Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı
        Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı
        Erzincan ve Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
        Erzincan ve Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı