İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğunu ortaya koyacağız (2)

`İSTANBUL´U DA BUNDAN SONRAKİ SEÇİMLERİ DE KAYBETMEYECEĞİZ´

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ´daki açılışın ardından bir dizi ziyaret için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun da memleketi olan Tunceli´ye geçti. İmamoğlu, beraberindekilerle Hozat ilçesine bağlı Karabakır köyünde bulunan Ağuiçen Ocağı Cemevi ve Kültür Merkezi, Derviş Cemal Ocağı Kültür Merkezi´ni, Pertek ilçesinde bulunan Sultan Hıdır Türbesi'ni ziyaret etti. Daha sonra karayoluyla Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde yaşayan Alevi dedesi ve halk ozanı olan Kedekli Zeynel Dede´yi ziyaret etti. Ziyaret esnasında Zeynel Dede, İmamoğlu´na üç telli curasıyla değişler söyleyerek ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür etti. İmamoğlu ve beraberindekiler Aleviler ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri´ne geçti. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu´yla burada mum yakarak dilek diledi. Seyit Rıza Meydanı´nda halka seslenen İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul ve diğer büyükşehirlerde kaybetmeyeceklerini belirterek, "Şunu söyleyeyim biz bir seçim kaybettik, bununla yüzleşmek zorundayız. 2023´ü kaybettik ve bu bir tarihi seçimdi. Bu seçimi kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık bunları düşünmek zorundayız. Sizlerle dertleşmek zorundayız. Sizin gördüğünüz eksiklikleri sizden duymamız lazım. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bunları edepli, adaplı ve partinin içindeki disipline uygun bir biçimde, parti içinde konuşmamız lazım. Ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Benim bir tane konuşmamı bulamazsınız basının önünde. 90 gündür ben partimi parti yöneticilerimle konuşuyorum. Başta genel başkanımız olmak üzere doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak üzere. Millet bana bunun için oy veriyor, ben buna inanıyorum. Hepimizin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğim. Çözümleri bulma yolunda nefer olacağım. 2023 seçimlerinde nefer olacağım dedim ve yaptım. Biz çünkü kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin her 5 yılını bizden alıp götürüyor. İstanbul´u da kaybetmeyeceğiz bunu size söyleyeyim. İstanbul´u kaybetmeyeceğiz, memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. Bakın kararlı bir söz söylüyorum. Artık kaybetmek yok. İstanbul´u da diğer büyükşehirleri de kaybetmek yok. Onun için önümüze daha güçlü bakan, hatalarından ders çıkaran, halkı ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ile kurumlar olmaya hepimizin huzurunda, şu güzel vatanın en cesur insanlarının bulunduğu güzel Tunceli´de, sizlerin huzurunda söz veriyorum" dedi.

Tunceli ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüştüğünü ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Nazimiye benim genel başkanımın memleketi. Sayın genel başkanımıza birçok defa beraber gelelim beraber açılış yapalım diye konuştuk ama bir türlü tasarlayamadık. Ben açıkçası bu fırsatı bulunca en azından yerinde göreyim dedim. Sokağın başında genel başkanımı aradım vallahi sizden habersiz Tunceli´ye geldim, bilginiz olsun dedim. Ben sizin selamınızı ilettim onun da size çok selamı var." (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2023-08-07 22:25:16