Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de girdiği Pülümür Çayı'nda akıntıya kapılan Ali Kargı (21), boğuldu.

Olay, Tunceli-Erzincan kara yolu 45'inci kilometresinde Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan yola çıkan 3 arkadaşın bulunduğu otomobil, arıza yaptı. Tamirci çağıran grup, serinlemek için yol kenarındaki Pülümür Çayı'na girdi. Bir süre sonra 3 kişiden Ali Kargı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kargı'nın arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Munzur Arama-Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra Ali Kargı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Kargı'nın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-08-08 17:49:49