İmamoğlu: Halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun doğduğu Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Kılıçdaroğlu´nun annesiyle babası adına yaptırılan konuk evini ziyaret etti. İmamoğlu, "Evet, halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik. Çok mutlu etmek istiyorduk, olmadı" dedi. İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri ve bundan sonraki seçimlerde millet adına başarılı olma sözü verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte dün sabah saatlerinde Tunceli´ye geldi. Alevilikte kutsal kabul edilen mekanları ve inanç merkezlerini ziyaret eden İmamoğlu çifti sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun doğduğu Nazimiye ilçesine gitti. Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek tarafından karşılanan İmamoğlu ilçede yöre sakinleri tarafından davul ve zurnayla karşılandı. İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anne ve babasının adının verildiği `Yemuş ve Kamer Kılıçdaroğlu Konukevi´nin açılış programına katıldı.

`KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIĞINDA ADAY OLDUM İSTANBUL'A, ONA TEŞEKÜR EDİYORUM´

Kemal Kılıçdaroğlu´nun döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'un Belediye Başkanıyım. Allah'ın bir lütfu. Teşekkür ediyorum. İstanbullular bize böyle bir imkan yarattı. Bize oy verdi biz onlara layık olmaya çalışıyoruz. Partim beni aday gösterdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında aday oldum. Ona teşekkür ediyorum. İstanbul'da, bu milletin her bireyinin, her ferdinin, her inancın, her yaşam biçiminin, etnik kökenin bulunduğu bir kentin belediye başkanıyım. Ve umut ediyorum ki layıkıyla görev dönemini bitiren, insanlarına o anlamda gururla, başı dik, alnı açık şekilde hesap verebilen bir kişi olabileyim. Tek temennim budur. İstanbul, her yönüyle Türkiye'ye örnek olması gereken bir kenttir. Tabiri caizse İstanbul'un kaynaklarından ayırabildiği ya da bir şekilde fırsat üretebildiği bir ortamda, Türkiye'nin her yerine fayda üretmesi gereken de bir kenttir. Çok zor bir dört yıl oldu. Pandemiyle uğraştık. Büyük bir ekonomik krizle uğraştık. Çok önemli bir deprem felaketiyle birlikte insanlarımızı, canlarımızı kaybettik. Aynı zamanda onun hem ekonomik hem moralsizlik dönemini yine İstanbul'da hep beraber yönettik. Bir de bu iktidarın her gün, `İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı´ dayatmasıyla, zorlamasıyla uğraştık. Ama bu 4 yıl boyunca, inanın parti ayrımı yapmaksızın, yaklaşık 400´e yakın belediyeye, Türkiye'nin farklı yerlerinde katkılar sunduk. Ve bunu gururla yaptık. Bugün de Nazımiye'deyiz" dedi.

`CUMHURİYET´İMİZİN YÜZÜNCÜ YILINDA HALKIMIZI MUTLU EDEMEDİK´

Cumhuriyet´in yüzüncü yılında seçimi kaybettiklerini belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben, açıkçası Başkanımdan rica etmiştim, sadece bir ziyaret yapalım, diye. Ama gördüm ki, Başkanımız bizi sizlerle kucaklaştırmak ve buluşturmak istedi. Sağ olsun. Sizler de buraya zahmet buyurdunuz. Ben, böyle bir konukevinin ne kadar faydalı olduğunu gördüm, biliyorum. Bize yeni bir proje de sundu. Onu da değerlendiriyoruz. İnşallah, elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz. Nazımiye'de böylesi değerli bir işi önümüze getirdiği için de o anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Bana başkanımız dedi ki, `İsmiyle ilgili bir düşünceniz olur mu?´ Kendisine, `Güzel bir mekan tasarladın, bize de fırsat verdin, destek olduk, birlikte çok güzel bir yer ürettik. Bir konaklamanın en güzel tarifi nedir? Ana ocağı, baba ocağı deriz. Dolayısıyla oraya en güzel yakışanı, bizim Genel Başkanımızın memleketi orası. Doğduğu yer. Onun anasının ve babasının isminin yaşatılması daha güzel olur´ dedim ve böylece isminin verilmesine vesile olduk. Bizim dilimiz, tavrımız, tarzımız hep saygıyla bu yaşa getirdi bizi ve böyle devam edecek. Evet; mutlu edemedik Cumhuriyet´imizin yüzüncü yılında halkımızı. Çok mutlu etmek istiyorduk, olmadı. Ama hem yerel seçimlerde hem bundan sonraki Türkiye'nin gelecekte problemlerini çözmeye kararlı bir neslimiz var. Bu konuda yürekli bir biçimde çalışmaya ve kararlı bir biçimde bu düzeni değiştirmeye söz vermiş bir kardeşiniz var burada. Yolumuz açık olsun. Hem 2024 hem de bundan sonraki yolculukta milletimiz için çok başarılar elde edeceğimize, yine buradan, Nazımiye´den hepinizin huzurun söz veriyorum."

Nazimiye ziyaretinin ardından Pülümür ilçesine giden İmamoğlu çifti Alevi-Bektaşi-Türk halk şairi ve ozanı Pir Sultan Abdal´ın Pülümür ilçesine bağlı Hacılar köyünde inşa ettiği rivayet edilen 500 yıllık cemevini ziyaret etti. İmamoğlu, bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen cem evinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı´na bağlı İBB Miras tarafından restorasyonunun ve bakımının yapılacağını söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-08-08 19:04:01