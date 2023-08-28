Munzur Çayı'na giren Çayan, boğuldu

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ´de Munzur Çayı'na giren Çayan Demir (28), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Ovacık ilçesi Hozat köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hozat'tan arkadaşlarıyla piknik için ilçeye gelen Çayan Demir, sıcak havadan bunalarak Munzur Çayı´na girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşları, Demir´i sudan çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ovacık İlçe Entegre Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir´in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-08-28 00:04:55