Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Munzur ve Pülümür vadilerinin 'Kesin korunacak hassas alan' ilanı, bölge halkını sevindirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:23 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Munzur ve Pülümür vadilerinin 'Kesin korunacak hassas alan' ilanı, bölge halkını sevindirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile öne çıkan Munzur ve Pülümür vadilerinin bazı bölgeleri 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Karar, kentte sevinçle karşılanırken; Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi, avukat Barış Yıldırım, "Bölgede yürütülen çalışmalarda 2 binin üzerinde endemik bitki saptanmış. Bu türlerin yüzde 20'si sadece bu bölgede var" dedi.

        Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 28 Nisan 2021'de Tunceli'ye yaptığı ziyarette, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve endemik türleri ile öne çıkan Munzur ile Pülümür vadilerinin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edileceğini açıklamasının ardından; Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nden 3 uzman, bölgeye gelip, keşif çalışması başlattı. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Rapor sonrası Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete'de, Munzur ve Pülümür vadilerinin bazı bölgeleri 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Kararda, "Tunceli ili, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. Karar, kentte sevinçle karşılandı.

        '2 BİNİN ÜZERİNDE ENDEMİK BİTKİ SAPTANMIŞ'

        Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi, avukat Barış Yıldırım, "29 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Munzur Vadisi havzasının bir bölümü, Munzur Gözeleri'nin üst kısmındaki dağlık saha, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Bizim beklentimiz; vadinin tüm sınırlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesiydi. Bu havza, önemli bir doğa ve bitki alanı. Bölgede yürütülen çalışmalarda 2 binin üzerinde endemik bitki saptanmış. Bu türlerin yüzde 20'si sadece bu bölgede var. Bern Sözleşmesi'nde yer alan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, vaşak, kaya kartalı, ur kekliği, Anadolu parsı, bu bölgede habitat buluyor. Munzur Nehri'nin içinde habitat bulan Munzur alabalığı var" diye konuştu.

        'BU BÖLGEDE ÇOK FAZLA İNSAN BASKISI VAR'

        Kararın kentte mutluluk ve heyecan yarattığını belirten Yıldırım, "Bu havzanın korunması için mevzuatta belirtilen doğa koruma statülerinin hepsi, bizler için heyecan verici. Bölgenin doğal koruma statülerine kavuşması değil; aynı zamanda etkin korunma yapılması bizler için önemli. Bu bölgede çok fazla insan baskısı var; gelişigüzel vadilere girip çıkıyor, yaban hayatı ve endemik türler zarar görüyor. Sadece statüye kavuşturmak yetmiyor; o statünün gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek gerekiyor. Alana gelişigüzel girilmesinin yasaklanması, tanıtıcı levhaların konulması, orman muhafaza memurlarının bölgede çoğaltılması, pikniğin engellenmesi, akarsuya atıkların dökülmesinin engellenmesi gibi idari tedbirlerin alınması gerekiyor. Bölge halkı olarak mutluyuz. Bu statülerin, bu kıymetli vadilerin Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Yetkileri de bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

        'YILLARDIR MÜCADELE VERİYORUZ, ÇEVRECİLER KAZANDI'

        Haydar Gül ise "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki karar, Tunceli'de hepimizi çok sevindirdi. Yıllardır beklemiş olduğumuz bir karardı. Doğamızın, Munzur'umuzun, Pülümür Vadi'mizin korunması gerçekten bizler için çok önemli ve hassas bir durumdur. Bu kararı alanlara, yıllardır bu mücadeleyi veren kişilere çok ama çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. İsmail Fidan da şunları söyledi:

        "Munzur'umuzun korunması; gerçekten çok güzel bir duygu. Bu kararın alınması için yıllardır çevreciler ve yurttaşlar mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı bu karar, bölge halkı için mutluluk verici. Çevreciler kazandı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-08-30 12:22:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Çemişgezek'te sağanak etkili oldu
        Çemişgezek'te sağanak etkili oldu
        Tunceli'de eğlence mekanında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Tunceli'de eğlence mekanında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Milli parktaki yaban hayvanları için 'ziyaretçilere 'Beslemeyin' uyarısı 
        Milli parktaki yaban hayvanları için 'ziyaretçilere 'Beslemeyin' uyarısı 
        Tunceli'de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı
        Tunceli'de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 9 yaralı
        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı
        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı