Mehmetçik Vakfı adına para toplayan dolandırıcılara gözaltı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kendilerini askeri personel olarak tanıtıp Mehmetçik Vakfı adına toplayarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Mehmetçik Vakfı adına sahte belgelerle vatandaşlardan bağış topladıkları bilgine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin aracını Pülümür ilçesi Çobanyıldızı köyünde tespit etti. Araçta yapılan aramada iki adet küçükbaş hayvan ve birçok farklı dernek ismiyle düzenlenmiş fiş ele geçirildi. Araçta bulunan Y.D. ve İ.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2023-09-01 23:11:36