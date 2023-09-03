Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Baraj gölünde av çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölünde av çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de baraj gölünde balık avına çıkıp, geri dönmeyen balıkçı Mehmet Çelikel'i (50) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Çemişgezek ilçesindeki Keban Baraj Gölü Karagöl mevkisinde gece saatlerinde teknesiyle balık avına çıkan Mehmet Çelikel (50), eve dönmedi. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarmanın aramaları sonucunda, Çelikel'in teknesi gölün ortasında bulundu ancak kendisine ait bir ize rastlanmadı. AFAD ile balıkçıların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-09-03 14:07:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        5 bölgede birden sağanak var!
        5 bölgede birden sağanak var!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Tunceli'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Tunceli'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Tunceli'de kendilerini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan...
        Tunceli'de kendilerini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan...
        Mehmetçik Vakfı adına para toplayan dolandırıcılara gözaltı
        Mehmetçik Vakfı adına para toplayan dolandırıcılara gözaltı
        Tunceli'de 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı
        Tunceli'de 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı
        Çemişgezek Kaymakamı Koç için veda programı düzenlendi
        Çemişgezek Kaymakamı Koç için veda programı düzenlendi
        Tunceli'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi
        Tunceli'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi