Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor - Yeniden

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de baraj gölünde balık avına çıkıp, geri dönmeyen balıkçı Mehmet Çelikel'i (50) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Çemişgezek ilçesindeki Keban Baraj Gölü Karagöl mevkisinde gece saatlerinde teknesiyle balık avına çıkan Mehmet Çelikel, eve dönmedi. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarmanın aramalarında, Çelikel'in teknesi gölün ortasında bulundu ancak kendisine ait bir ize rastlanmadı. AFAD ile balıkçıların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-09-03 14:21:51