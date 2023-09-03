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        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:48
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        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor (2)
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        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Çemişgezek ilçesinde Keban Baraj gölünde balık avına çıktıktan sonra geri dönmeyen balıkçı Mehmet Çelikel (50) için AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) Timi, Tunceli ve Diyarbakır AFAD Su Altı Kurtarma ekibi ile il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Çelikel'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelikel'in cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi´ne götürüldü. (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-09-03 19:46:21

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