TUNCELİ´DE OTOMOBİL 25 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEREK AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI

TUNCELİ´deaşırı hız yapan otomobil, kontrolden çıkarak köprü girişindeki kaldırıma çarpıp, 25 metreden düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada şarampoldeki ağaca takılan otomobil, Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Mameki Köprüsü´nde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Mahallesi istikametinden şehir merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak köprü girişindeki kaldırıma çarptı. Savrulan otomobil, 25 metre yüksekten düşerek, ağaca çarptı. Ağaç sayesinde baraj gölüne düşmekten kurtulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne, buradan da Elazığ´daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Aracın düştüğü köprü

-Ağaca takılan otomobil

-Olay yerindeki ekipler

-Genel ve detay görüntüler

DHA-Gündem - Türkiye-Tunceli - Serhat Ozan YILDIRIM

2023-09-18 00:25:56