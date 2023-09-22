Tunceli'de 18 yıl hapisle aranan firari hükümlü tutuklandı

TUNCELİ'dehakkında18 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası olan firari S.G. yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası olan firari hükümlü S.G.'nin saklandığı yeri tespit etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.G., tutuklandı.