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        Tunceli'de sahte kiralık ev ilanıyla kaparo dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

        TUNCELİ'de,sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ilanları verip, kaparo alarak dolandırıcılık yapan B.A. yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 22:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:45
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        Tunceli'de sahte kiralık ev ilanıyla kaparo dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
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        TUNCELİ'de,sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ilanları verip, kaparo alarak dolandırıcılık yapan B.A. yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ilanları verip, kaparo alarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Pertek ilçesinde olduğu belirlenen B.A., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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