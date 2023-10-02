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        Tunceli´de şüpheli çanta paniği

        TUNCELİ´dekaldırımda unutulan çanta endişe yarattı. Polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken çantasını unutan kadın polis eşliğinde olay yerine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:35
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        Tunceli´de şüpheli çanta paniği
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        TUNCELİ´dekaldırımda unutulan çanta endişe yarattı. Polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken çantasını unutan kadın polis eşliğinde olay yerine geldi.

        Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kaldırım üzerinde el çantasını görenler durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba uzmanının gelmesini beklenirken, çantanın bulunduğu bölgedeki restorantı arayan bir kadın çantasını unuttuğunu ve orada olup olmadığını sordu. İşletmenin sahibi durumu polise bildirdi. Çantanın sahibi polis ekipleri tarafından evinden alınarak bölgeye getirildi. Çantanın sahibinin kadın olduğu anlaşılınca cadde yeniden trafiğe açıldı.

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