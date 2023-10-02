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        Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı

        TUNCELİ´deelektrik kesintisine sinirlenen M.E., evinin önündeki yolu odunla kapatarak, benzin döküp yaktı. Evini de ateşe vermek isteyen M.E., enerji şirketi çalışanlarının arızayı gidererek ikna edilmesiyle eylemini sonlandırdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:15
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        Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı
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        TUNCELİ´deelektrik kesintisine sinirlenen M.E., evinin önündeki yolu odunla kapatarak, benzin döküp yaktı. Evini de ateşe vermek isteyen M.E., enerji şirketi çalışanlarının arızayı gidererek ikna edilmesiyle eylemini sonlandırdı. 

        Akşam saatlerinde kentin bazı mahallerinde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 2 aydır elektrik kesintilerinin artmasına tepki gösteren M.E., Ali Baba Mahallesi'ndeki evinin önünden geçen yolu odunla kapatarak, benzin döküp yaktı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evine de benzin döküp yakmak isteyen M.E., bölgeye gelen enerji şirketi çalışanlarının arızayı gidererek ikna edilmesiyle eylemini sonlandırdı. Yanan odunlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, M.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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