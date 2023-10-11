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        Tunceli´de 2 otomobil yola inen sürüye daldı, 2 domuz öldü

        TUNCELİ´defarklı şeritlerdeki 2 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, 2 domuz öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 21:26 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:30
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        Tunceli´de 2 otomobil yola inen sürüye daldı, 2 domuz öldü
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        TUNCELİ´defarklı şeritlerdeki 2 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, 2 domuz öldü.

        Kaza, akşam saatlerinde Mameki köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne, yolun geliş ve gidiş yönlerindeki sürücülerinin ismi ve plakaları bilinmeyen 2 otomobil çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, 2 domuz da öldü. İhbarla olay yerine polis ve Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, ölen domuz ve otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücüler karayolunda aydınlatma ışıklarının tamamının arızalı olduğunu ve bundan dolayı da kazaların meydana geldiğini söyledi.

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