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        Tunceli'de izinsiz basın açıklamasına müdahale: 8 gözaltı

        TUNCELİ'de,izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:15
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        Tunceli'de izinsiz basın açıklamasına müdahale: 8 gözaltı
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        TUNCELİ'de,izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.

        Aralarında Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'nun da olduğu grup, Sanat Sokağı'nda toplanıp, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Buna rağmen açıklama yapacaklarını belirterek pankart açan gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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