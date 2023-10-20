İşten çıkarılan arkadaşları için firmanın çatısına çıktılar TUNCELİ´demaaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının verilmesi talebiyle 73 gün önce iş bırakan enerji şirketi çalışanları, arkadaşları işten çıkarılınca bu kez firmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Talepleri karşılanmazsa atlayacaklarını söyleyen işçiler için polis ve itfaiye ekipleri branda açtı.

TUNCELİ´demaaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının verilmesi talebiyle 73 gün önce iş bırakan enerji şirketi çalışanları, arkadaşları işten çıkarılınca bu kez firmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Talepleri karşılanmazsa atlayacaklarını söyleyen işçiler için polis ve itfaiye ekipleri branda açtı.

Bölgede faaliyet yürüten enerji şirketinin Tunceli şubesinde 100 işçi, düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına maruz kaldıklarını öne sürerek 73 gün önce iş bırakma eylemi başlattı. Bir süre sonra eylemdeki 32 işçi çıkarıldı. İşten çıkarılanların tekrar işe alınması ve taleplerinin karşılanması için grevlerine devam eden işçilere, iddiaya göre sadece 26 işçinin işe alınacağı söylendi. Diğer işçilerin de işe alınması ve taleplerin karşılanmasını isteyen işçiler, enerji şirketinin hizmet binasının çatısına çıktı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bina çevresini güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri kurumun bahçesine atlama brandası kurdu. Yapılan ikna çalışmalarında işçiler, eğer talepleri karşılanmazsa çatıdan inmeyeceklerini ve herhangi bir müdahale durumunda da kendilerini atacaklarını söyledi.

Ekiplerin ikna çabaları sürüyor.