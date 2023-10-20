Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        İşten çıkarılan arkadaşları için firmanın çatısına çıktılar

        TUNCELİ´demaaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının verilmesi talebiyle 73 gün önce iş bırakan enerji şirketi çalışanları, arkadaşları işten çıkarılınca bu kez firmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Talepleri karşılanmazsa atlayacaklarını söyleyen işçiler için polis ve itfaiye ekipleri branda açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşten çıkarılan arkadaşları için firmanın çatısına çıktılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ´demaaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının verilmesi talebiyle 73 gün önce iş bırakan enerji şirketi çalışanları, arkadaşları işten çıkarılınca bu kez firmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Talepleri karşılanmazsa atlayacaklarını söyleyen işçiler için polis ve itfaiye ekipleri branda açtı.

        Bölgede faaliyet yürüten enerji şirketinin Tunceli şubesinde 100 işçi, düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına maruz kaldıklarını öne sürerek 73 gün önce iş bırakma eylemi başlattı. Bir süre sonra eylemdeki 32 işçi çıkarıldı. İşten çıkarılanların tekrar işe alınması ve taleplerinin karşılanması için grevlerine devam eden işçilere, iddiaya göre sadece 26 işçinin işe alınacağı söylendi. Diğer işçilerin de işe alınması ve taleplerin karşılanmasını isteyen işçiler, enerji şirketinin hizmet binasının çatısına çıktı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bina çevresini güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri kurumun bahçesine atlama brandası kurdu. Yapılan ikna çalışmalarında işçiler, eğer talepleri karşılanmazsa çatıdan inmeyeceklerini ve herhangi bir müdahale durumunda da kendilerini atacaklarını söyledi.

        Ekiplerin ikna çabaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Sahte saç boyası uyarısı!
        Sahte saç boyası uyarısı!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 5 günlük eylem yasağı
        Tunceli'de 5 günlük eylem yasağı
        Tunceli'de basın açıklamaları ve etkinlikler 5 gün süreyle izne bağlandı
        Tunceli'de basın açıklamaları ve etkinlikler 5 gün süreyle izne bağlandı
        Çemişgezek'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Çemişgezek'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı
        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı
        Ses kaydı delilli tacize 10 ay hapis
        Ses kaydı delilli tacize 10 ay hapis
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Muhtarlar Günü mesajı