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        İşten çıkarılan arkadaşları için firmanın çatısına çıktılar (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:15
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        İşten çıkarılan arkadaşları için firmanın çatısına çıktılar (2)
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        TALEPLERKARŞILANDI,73 GÜNLÜK EYLEM SONLANDIRILDI

        Tunceli´de maaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının verilmesi talebiyle 73 gün önce iş bırakan enerji şirketi çalışanlarının, arkadaşlarının da işten çıkarılması üzerine firmanın çatısına çıktıkları eylem, taleplerinin karşılanması üzerine sonlandırıldı. İşçiler, 73 gün süren eylemlerini de sonlandırdı.

        Enerji Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, şirketle yapılan görüşmede taleplerin olumlu karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

        "Bugün geldiğimiz noktada işveren ile yaptığımız görüşmeler sonucu taleplerimizin olumlu karşılandığına, işten atılan arkadaşlarımızın işe geri dönüşüne dair bir anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Bugün burada yer alan, daha öncesinde yer alan yanımızda duran destek veren tüm dostlarımıza, en önemlisi de bu mücadeleyi yürüten işçilerimize teşekkürü borç biliyoruz. Bu mücadele, buradaki arkadaşlarımızın evlerine bir dilim ekmek daha fazla götürebilme mücadelesiydi. İnsanca yaşamak, çalışmak mücadelesiydi. O direklerde ölmemenin mücadelesiydi. Türkiye'de tüm çalışan enerji işçilerine şuradan şirket işçilerinin sözü olsun, ağır ve tehlikeli iş kolunda çalışan enerji işçilerinin tek bir mücadelesi var; insanca yaşama ve insanca çalışma mücadelesi. Bugün bu mücadeleyi buradaki işçiler verdi. Yarın Türkiye'nin dört bir yanında belki diğer enerji işçileri verecek. O yüzden burada yer alan, destek veren, çorbada tuzu olan bu mücadelede omuzdaş olan herkese hem şirket işçileri olarak hem de sendikamız olarak bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz. Ama en büyük teşekkürü 73 gündür ısrarla, inatla bu mücadeleyi sürdüren şirket işçilerine ediyorum."

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