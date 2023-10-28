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        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        TUNCELİ´deuçuruma düşüp, yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:05
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        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        TUNCELİ´deuçuruma düşüp, yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Tunceli- Ovacık istikametindeki Babaocağı köy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, uçuruma düştü. 20 metre sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilmeyen sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve MUDAK ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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