Özgür Özel: Önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur (2)

'BİRBİRİNDENKIYMETLİ ADAYLARIMIZ VAR'

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki ziyaretinin ardından kent merkezine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Partililerce karşılanan Özel, daha sonra kent meydanında açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde güçlü adaylarının olduğunu belirten Özel, "Bu seçimlere Türkiye'nin 81 ilinde, bütün ilçelerde çok önemli bir iddiayla hazırlanıyoruz. Adaylarımız motive, örgütümüz motive, parti meclisimiz motive, milletvekillerimiz motive, her birimiz sahaya çıkmak ve bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı, sosyal demokrat, sosyal belediyeciliğini, temiz belediyeciliğini, yeşili doğayı seven, koruyan, doğaya ihanet etmeyen, kente ihanet etmeyen, kentin değerlerini savunan, kentin değerlerine sahip çıkan, yönettiği kentlere değer katan belediyecilik için, Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden kıymetli adaylarımız var" dedi.

'DEM PARTİ İLE GÖZLER ÖNÜNDE İLİŞKİ İÇİNDEYİZ'

Emeklilerin 10 bin lira ile geçinemediğini belirten Özel, "Bir yandan da iktidar partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan işi gücü bırakmış, Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyor. Sürekli tutturmuş, 'DEM, DEM, DEM' diyor. Buradan açıkça söylüyoruz. Meclis'te grubu bulunan hiçbir siyasi parti ve bu milletten oy alan hiçbir siyasi parti, bizim gözümüzde şeytan değildir. Randevu istediler, verdik; geldiler görüştük. Seçimlerini yaptılar, tebrikleşmeye, hayırlı olsun ziyaretine gittik. Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM partisi ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz ama yine buradan ilan ediyoruz ki DEM partisi gözünüzün önünde, ne ilişki kuruyorsak, onu kuruyoruz. 'Kapalı kapılar ardında konuşuyorlar, gizli anlaşmalar yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar' bunların hepsi, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yalanından ibarettir. DEM Parti, resmi bir partidir. Her parti gibi gözler önünde ilişki içindeyiz. Ama Recep Tayyip Erdoğan, her gün DEM diyorsun da her gün zam yapıyorsun. Milletin derdi DEM değil, senin yaptığın zam, zam, zam. Buradan, buradaki bütün emekliler adına, Tunceli'den, Dersim'den, bütün Türkiye´deki emekliler adına sesleniyoruz. En düşük emekli maaşı, Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,55 asgari ücret. 10 bin lira, asgari ücretin yüzde 0,55 durumunda. Oysa hak edilen asgari ücret, eski hesapla 25 bin lira. Diyoruz ki ilk adım olarak en düşük emekli maaşı, 1 asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. O da 17 bin liradır. 10 bin liralık sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Bütün Türkiye'de bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Buradan sizlerden hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi mezhepten, inançtan olursa olsun, bütün emeklilerimiz için artık o uygun gördüğü, dayattığı, reva gördüğü 10 bin lirayı reddediyoruz. Milletvekillerimiz mücadele edecekler, en az 1 emekli maaşı, 1 asgari ücret olana kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.