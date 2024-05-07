Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak imha edildi

TUNCELİ’de jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda daha önce teröristlerin kullandığı belirlenen 27 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörden arındırılan bölgelerde baharın gelişiyle birlikte operasyon başlatıldı. Meşe ağaçlarıyla kaplı vadilerde, sarp ve kayalık arazide patlayıcı madde bulma köpeği ve insansız hava araçlarının kullanıldığı, taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyonda yaklaşık bin kişiden oluşan ekiple arazi arama taraması yapıldı. Hozat ilçesi Atnalı, Anabarınma Alanı, Kızılca, Veli Ağa, Beşiktepe, Boztepe ve Tahar Çayı bölgeleri ile Nazimiye ilçesi Silbüs Tepe bölgesinde teröristlerin kullandığı 27 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 1 av tüfeği, 5 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi.