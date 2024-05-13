DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı'na soruşturma

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalarda 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konak, ifadeye çağrıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bugün ifadeye çağrılan Konak'a, seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.