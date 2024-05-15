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        Hakkında soruşturma açılan DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Konak, ifade verdi

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:50
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        Hakkında soruşturma açılan DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Konak, ifade verdi
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, hakkında ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Avukatı Kenan Çetin, “Herhangi bir gözaltı işlemi yok. Herhangi bir adli kontrol yok. Başkanımız ifade verdikten sonra hizmetlerine devam ediyor. Yani burada bir baskı unsuru, benzeri şey hazırlığı olabilir. Biz bu dosyada takipsizlik bekliyoruz. Yani bunun doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

        DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı. Konak, adliyeye Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, siyasi parti temsilcileri ve eşiyle birlikte geldi. Avukat eşliğinde ifade veren Konak'a, seçim öncesi yaptığı “Dersim Kürdistan’dır, Kürdistan Dersim’dir” ve İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, Sakine Cansız ve Mazlum Doğan ile ilgili konuşmaları nedeniyle sorular yöneltildi.

        Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminin ardından Konak’ın avukatı Kenan Çetin, dosyada takipsizlik kararı çıkması gerektiğini belirterek, “İl Belediye Başkanımız bir soruşturmaya binaen ifadeye çağrılmıştı. Bugün itibariyle ifadesini verdi. Suçlama yani iddia konusu suçlama örgüt propagandası yapmak. Dosya gizli bir dosya değil. Sabah dosyayı inceleme fırsatımız oldu. Seçim öncesi Cevdet Başkan'ın yapmış olduğu konuşmalarla ilgili özellikle ‘Kürdistan, Dersim'dir, Dersim Kürdistan'dır’. Yine Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doğan ve Sakine Cansız'la ilgili, Değer aileleriyle ilgili sorular soruldu. Bu sorulara ilişkin ifadesini verdi. Biz örgüt propagandası suçunu içermeyeceğini emsal Yargıtay kararları olduğunu gerek ‘Kürdistan’ kavramıyla ilgili de gerek Deniz Gezmiş'lerle, yani 68 önderleriyle ilgili, Mahir'le ilgili, İbrahim'le ilgili de Sakine Cansız'la ilgili de ilimizde, bölgede birçok davada yargılama konusu olduğunu ve verilmiş berat kararları bulunduğunu, dolayısıyla takipsizlik kararı verilmesini talep ettik. Herhangi bir gözaltı işlemi yok. Herhangi bir adli kontrol yok. Başkanımız ifade verdikten sonra hizmetlerine devam ediyor. Yani burada bir baskı unsuru, benzeri şey hazırlığı olabilir. Biz bu dosyada takipsizlik bekliyoruz. Yani bunun doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

        Başkan Konak ise avukatının gerekli açıklama yaptığını belirterek, süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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