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        Tunceli'de sıcak hava balonu turizmi

        DOĞAL güzellikleriyle ön plana çıkan, geçen yıl nüfusun 24 katı kadar turisti ağırlayan Tunceli'de, sıcak hava balonu turizmi başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:30
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        Tunceli'de sıcak hava balonu turizmi
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        DOĞAL güzellikleriyle ön plana çıkan, geçen yıl nüfusun 24 katı kadar turisti ağırlayan Tunceli’de, sıcak hava balonu turizmi başladı. İlk uçuşu çocuklarla gerçekleştiren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “İnsanlarımızın hem raftingimizde suyu, trekkingle dağlarımızı tadarak, balonla da yukarıdan Tunceli'mizi görmesini çok arzu ediyorum. Yerli, yabancı bütün gezi severleri, bütün turistleri şehre davet ediyoruz” dedi.

        Havaların ısınmasıyla birlikte Tunceli’de turizm sezonu başladı. Avrupa ile Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen turistler, yaban hayatı ve endemik bitkilerin yoğunluğu ile tanınan Munzur ve Pülümür vadilerini ziyaret ediyor. Turistler, su sporları merkezlerinde rafting, kano ve zipline aktiviteleri yaparken, yeşile bürünen ve zengin su kaynaklarının olduğu dağlarda da doğa gezisi yapma fırsatı buluyor. 85 bin nüfusa sahip kente geçen yıl yaklaşık 2 milyon turist geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre de 1 milyon araç giriş yaptı. Tunceli Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Ovacık ilçesinde hizmet verecek sıcak hava balonu turizmi için ilk deneme uçuşu, merkez Mameki Parkı’nda yapıldı. Bölgedekilerin ilgi gösterdiği uçuş, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından gerçekleştirildi. Vali Tekbıyıkoğlu, çocuklarla birlikte 30 metre yüksekten kentin iki yakasından akan ve ortasında birleşen Pülümür ile Munzur Çayı’nı izledi.

        ‘TUNCELİ, TURİZM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR’

        Kentin turizm şehri olma yolunda olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu, “Turistler, buraya ‘maviyle yeşilin buluştuğu şehir’ demekle haklı. Burada balon turizmi için, sadece Ovacık'ta müsait bir alan var. Çünkü balonun savrulmasına göre uygun alanların olması lazım. Dünyada her güzel şehrin ortasında bir ırmak geçer. Tunceli’mizin ortasında da aslında iki ırmak birleşiyor. Pülümür ve Munzur Çayı, şehrin ortasında birleşiyor. Biz bunu çok büyük bir şans olarak görüyoruz ve şehrimize de büyük güzellik veriyor. Bu güzel şehrimizde bu güzellikleri görmek için balon getirdik. Burada gençlerle beraber şehrimizi bir de yukarıdan bakalım istedik. Gençlerimiz bu lezzeti uçuşlarla tattı. Şu anda atılan adımlarla Tunceli bir turizm şehri olma hususunda emin adımlarla ilerliyor. Turizm şehri için yeterli altyapımız yok. Tunceli, hiç kimsenin bilmediği bir şehir. Nasıl hazineler toprakların altında kalır, birileri açığa çıkarır, biz de bu hazineyi açığa çıkarmaya milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Bütün herkesi güzel şehrimize davet ediyoruz. İnsanların hem raftingimizde suyu, trekkingle dağlarımızı tadarak, balonla da yukarıdan Tunceli'mizi görmesini çok arzu ediyorum. Yerli, yabancı bütün gezi severleri, bütün turistleri şehre davet ediyoruz” diye konuştu.

        Öğrencilerden Yiğit İvancı (10), ilk defa balona bindiğini belirterek, “İlk defa balona bindim, çok heyecanlıydı. Şehrin manzarasını yukarıdan görmek ayrı bir güzellikti. Çok yükseklere çıkmasak da yine de fazlasıyla güzeldi” ifadelerini kullandı.

        Muhammed Ali Atalay (9) da “Uçan balon çok eğlenceliydi. İyi ki binmişiz, manzara da ayrı bir güzellikti” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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