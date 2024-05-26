Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Üniversite öğrencisi sayımız 8 milyonu aşmış durumda (2)

'TUNCELİ’YE300 MİLYONA YAKINA HİBE DESTEĞİ SÖZ KONUSU'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’deki programlarının ardından Tunceli’ye geldi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından karşılanan Yılmaz, Moğultay Mahallesi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen ‘İş Dünyası Toplantısı’na katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Bu bölgemiz geçmişte maalesef huzur ve güven ortamı nedeniyle bu potansiyelini yeterince hayata geçiremedi. Bunun da en büyük acısını aslında burada yaşayan insanımız gördü. Gençlerimiz özellikle işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Nüfus göç etmek durumunda kaldı, azaldı ama şimdi çok farklı bir ortam var. Son yıllarda çok sayıda insanımız farklı vesilelerle Tunceli'ye geliyor ama daha sistematik bazda ve daha altyapısını geliştirerek bu işi yapabilirsek, çok daha büyük faydalar ortaya çıkacak. Tarım ve gıda da yine önemli bir boyut Tunceli'de. Özellikle organik tarım, iyi tarım için son derece elverişli bir bölgemiz var. Sarımsağından, kırmızı benekli alabalığına, kendine özgü çok zenginlikleri olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bunu bozmadan bu tabii varlıklarımızı iyi bir şekilde değerlendirebilirsek tabiat ve inanç turizmi ile tarımı entegre bir şekilde de ele alabiliriz. Bunun üzerine birtakım hafif sanayiler ile belki bunlarla daha uyumlu birtakım sanayilerle Tunceli bugün olduğundan çok farklı bir yere gidebilir. Bugüne kadar Tunceli'ye 300 milyonu aşan bir hibe desteği söz konusu" dedi.