Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik, yüzme ve kamp yasağı

TUNCELİ’de sarp kayalardan akan 40 su kaynağından oluşan, 1’inci derece doğal sit alanı olan ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Munzur Gözeleri için valilik, 1 Haziran-15 Eylül arasında piknik, yüzme ve kamp yasağı getirildiğini duyurdu.

Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 2001’de 1'nci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri için valilik, 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında piknik, yüzme ve kamp yasağı getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ”Ovacık Munzur Gözeleri’nde vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin Ç bendi gereğince 1 Haziran-15 Eylül arasında geçerli olmak üzere alınan kararlar şunlardır;