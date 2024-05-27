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        Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik, yüzme ve kamp yasağı

        TUNCELİ'de sarp kayalardan akan 40 su kaynağından oluşan, 1'inci derece doğal sit alanı olan ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Munzur Gözeleri için valilik, 1 Haziran-15 Eylül arasında piknik, yüzme ve kamp yasağı getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:20
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        Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik, yüzme ve kamp yasağı
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        TUNCELİ’de sarp kayalardan akan 40 su kaynağından oluşan, 1’inci derece doğal sit alanı olan ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Munzur Gözeleri için valilik, 1 Haziran-15 Eylül arasında piknik, yüzme ve kamp yasağı getirildiğini duyurdu.

        Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 2001’de 1'nci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri için valilik, 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında piknik, yüzme ve kamp yasağı getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ”Ovacık Munzur Gözeleri’nde vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin Ç bendi gereğince 1 Haziran-15 Eylül arasında geçerli olmak üzere alınan kararlar şunlardır;

        Ziyaret köyü Munzur Gözelerinde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması, karavan ile konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması ile bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç kullanılması yasaktır’’ denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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