Mantar toplarken kayalıklardan düştü, askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İlçeye bağlı kırsala mantar toplamaya giden Nuran Karaman, 2 bin 300 rakımlı Kırklar köyü yakınlarındaki dağlık alanda kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçların gidemediği bölgeye 1 saatlik yürüyüşle ulaştı. Bölgeye, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'un talimatıyla Sikorsky tipi askeri helikopter sevk edildi. Karaman, ilk müdahalenin ardından sedyeye konularak, tekrar 1 saatlik yürüyüşle helikopterin indiği alana getirildi. Askeri helikoptere alınan Karaman, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kırıldığı belirlenen Karaman’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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