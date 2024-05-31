'Mutlu son' ilanına kandı, 'silikon sigortası' dahil 220 bin lira dolandırıldı

TUNCELİ’de sosyal medyada denk geldiği ‘Mutlu son masajı’ ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilere kanarak, kendisiyle ilgilenecek kadınlarla görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, ‘teminat’ adı altında parçalar halinde 50 bin TL gönderen, dolandırıldığını anlayınca parasını geri isteyen, ancak yazışmaların ve ses kayıtlarının ailesine gönderileceği tehdidi üzerine kredi çekerek 170 bin TL daha gönderen B.C.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Kocaeli ve Denizli’de gerçekleştirilen ‘Silikon’ operasyonunda şebekenin lideri M.K.’nin de aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına aldı. B.C., eşini aldatma yoluna gittiği için çok pişman olduğunu belirterek, “Param eksik olduğu için kredi çektim ve toplam 220 bin lira onlara yolladım” dedi.

Tunceli’de B.C. adlı erkek, sosyal medyada denk geldiği ‘Mutlu son masajı’ ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilere kanarak, kendisiyle ilgilenecek kadınlarla görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, ‘teminat’ adı altında parçalar halinde 50 bin TL gönderdi. Kadının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca parasını geri isteyen B.C.'ye, yazışmaların ve ses kayıtlarının ailesine gönderileceği tehdidinden bulunularak tekrar para istendi. Bunun üzerine B.C., kredi çekerek şüphelilere 170 bin TL daha gönderdi. Şebeke üyelerinin o parayla yetinmeyeceğini anlayan B.C., polise giderek şikayette bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden eskort ve masöz ilanı verdikleri, ilana koydukları yabancı uyruklu kişiler adına mağdurlara ulaşıp ‘kapora’ adı altında para alarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin Kocaeli ve Denizli’deki adreslerine eş zamanlı ‘Silikon’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, şebeke lideri M.K.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli’ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYLIK 60 BİN LİRAYI AZ BULUNCA 'AYRILACAĞIM' DEMİŞ Şüphelilerin 81 ilde faaliyet yürüttükleri ve bugüne kadar birçok kişiyi dolandırdıkları, bu yöntemle 2 yılda yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ayrıca, şebeke üyelerinin birbirleriyle yaptıkları görüşmeler de kayıt altına alındı. Şebeke üyelerinden olan ve mağdurlarla telefonda görüşme yapan kadının aylık 60 bin lira aldığı, maaşını az bulduğu için işten ayrılacağını söylediği, bunun üzerine yeniden anlaşma yapılarak elde edilen gelirden yüzdelik pay verilmesi yönünde anlaştıkları belirlendi.

‘EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA TEHDİT ETTİLER’ Başından geçenleri DHA’ya anlatan B.C., öncelikle eşini aldatma yoluna gittiği için çok pişman olduğunu ifade ederek, “Sosyal medyada gezinirken mutlu sonla biten masaj reklamına denk geldim. Biraz ilgimi çekti açıkçası. Reklama bir kere tıkladım. Sonra kendi WhatsApp uygulamasında mesaj sohbeti açıldı. Kendileriyle görüştüm, birçok bayan fotoğrafı attılar ve içlerinden bir kadını seçtim. Öncelikle düşük miktarda yapıyorlar. Bin lira istendi, kendilerine yolladım. Geceliği 5 bin liraydı kabul ettim. Değişik fantezi özellikleri varmış, bunlardan bazılarını seçtim ve ücret arttı. Ondan sonra, ‘Bu bayan size gelirken normal bir şekilde gelmeyecek, birazcık riskli, bunların silikonları var. Göğsünde silikonları var, dudak silikonu var. Bunlara zarar gelirse bunların teminatı adı altında biz para alıyoruz sizden’ dediler. İlk olarak bunun için 7 bin 500 lira istendi, kabul edip gönderdim. Sonra ekstralar eklendi, 50 bin liraya kadar çıktı. Ben bir kısım daha ödedim. Kadın adresime gelmedi ve benden tekrar para istendi. Ben de göndermedim ve ‘Paramı geri istiyorum’ dedim. Bu sefer, ‘Biz eşinizi, çoluk çocuğunuzu biliyoruz. Onlardan ücreti alırız’ diyerek tehdit ettiler. Şaşırdım ve çok korktum. ‘Siz evlisiniz, eşiniz şu, çocuklarınız bu, görüşme kayıtlarını onlara atarız’ denildi" dedi.