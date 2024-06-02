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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemi başladı

        YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 08:29 Güncelleme: 02.06.2024 - 08:30
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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemi başladı
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        YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı. 4 oy farkıyla CHP’li Aydın, seçimi kazandı. AK Parti’nin, beldeye bağlı Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı ‘itiraz’ başvurusu üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi. Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemleri 08.00 itibariyle başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplamda 10 oy sandığının bulunduğu beldede oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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