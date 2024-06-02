Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı (2)
OYVERME İŞLEMİ SONA ERDİYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemi sona erdi.
OYVERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemi sona erdi. Açılan toplam 10 sandıkta sayım işlemleri başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.