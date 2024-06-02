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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı; AK Parti adayı kazandı (3)

        AKPARTİ'NİN ADAYI KAZANDIYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın, 644 oy alarak belediye başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 18:40 Güncelleme: 02.06.2024 - 18:45
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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı; AK Parti adayı kazandı (3)
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        AKPARTİ’NİN ADAYI KAZANDI

        Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın, 644 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422 oy alırken, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, MHP’nin adayı Neşe Gür 81, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Yılmaz da 9 oy aldı. 1381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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