Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı; AK Parti adayı kazandı (3)

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın, 644 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422 oy alırken, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, MHP’nin adayı Neşe Gür 81, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ahmet Yılmaz da 9 oy aldı. 1381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.

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