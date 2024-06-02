Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı; AK Parti adayı kazandı (4)

BEŞİNCİKEZ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Resmi olmayan sonuçlara göre 644 oy alarak Akpazar Beldesi Belediye Başkanı seçilen AK Parti’li Ali Aydın, oy sayım işleminin ardından partililerle belde meydanında bir araya geldi. Daha önce 1984, 1989, 2004 ve 2009’da yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Akpazar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Aydın, 5’inci kez belediye başkanlığına seçildi. Kendisine oy veren, vermeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Aydın, “Halkımız yine tercihini hizmetten yana kullanmıştır. Halkımızın istediği, beklediği hizmetleri yapacağımızdan emin olmalarını istiyoruz. Hükümetimizin de hizmetler konusunda arkamızda olduğunu da bilsinler, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Halkımız beşinci defa güvenli tercihi bizden yana kullanmıştır. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.