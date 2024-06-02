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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı; AK Parti adayı kazandı (4)

        BEŞİNCİKEZ BELEDİYE BAŞKANI OLDUResmi olmayan sonuçlara göre 644 oy alarak Akpazar Beldesi Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Ali Aydın, oy sayım işleminin ardından partililerle belde meydanında bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:25
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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı; AK Parti adayı kazandı (4)
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        BEŞİNCİKEZ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

        Resmi olmayan sonuçlara göre 644 oy alarak Akpazar Beldesi Belediye Başkanı seçilen AK Parti’li Ali Aydın, oy sayım işleminin ardından partililerle belde meydanında bir araya geldi. Daha önce 1984, 1989, 2004 ve 2009’da yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Akpazar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Aydın, 5’inci kez belediye başkanlığına seçildi. Kendisine oy veren, vermeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Aydın, “Halkımız yine tercihini hizmetten yana kullanmıştır. Halkımızın istediği, beklediği hizmetleri yapacağımızdan emin olmalarını istiyoruz. Hükümetimizin de hizmetler konusunda arkamızda olduğunu da bilsinler, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Halkımız beşinci defa güvenli tercihi bizden yana kullanmıştır. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

        ALİ AYDIN KİMDİR?

        Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Aydın, 1957 yılında Akpazar beldesinde dünyaya geldi. Aydın, ilkokul ve ortaokulu Akpazar’da, liseyi Tunceli’de okudu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü lisans mezunu olan Aydın, mali müşavirlik stajını tamamladı ve SMMM sınavını kazanarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu. Aydın, 1984, 1989, 2004 ve 2009’da yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Akpazar Belediye Başkanlığı’na seçildi. Aydın 1984 ve 1989’daki seçimlerde bağımsız aday, 2004 ve 2009’daki seçimlerde ise AK Parti’den aday olarak belediye başkanlığına seçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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