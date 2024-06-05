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        Tunceli'de itfaiye aracı, şarampole yuvarlandı; 3 yaralı

        TUNCELİ'debelediyeye ait itfaiye aracının şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:20
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        Tunceli'de itfaiye aracı, şarampole yuvarlandı; 3 yaralı
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        TUNCELİ'debelediyeye ait itfaiye aracının şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Esentepe Mahallesi Vericiler mevkiisnde meydana geldi. Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, yokuşta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelerek inceleme yapan Belediye Başkanı Cevdet Konak, daha sonra hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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