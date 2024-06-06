Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 'çevre duyarlılığı' için çöp topladılar

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, 'Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde, yaklaşık bin kişinin katılımıyla, çevre duyarlılığı için, çevre temizliği yapıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'de doğa çok seviliyor. Biz de bu sevginin göstergesi olarak bugün Munzur Vadisi'nde 'Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında, atık toplama faaliyeti yaptık" dedi.

Kent merkezi ve Ovacık arasında yer alan, doğal güzelliği, endemik tür ve yaban hayatı zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı, 42 bin hektarlık alanıyla vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda çok sayıda yerli yabancı turistin ilgisini çeken ve Türkiye'nin de taraf olduğu 'Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN)' ile korunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nı görmeye gelenlerin bir kısmı, doğal güzelliğin keyfini çıkarırken, bir bölümü ise piknik sonrası çöplerini çevreye ve yol kenarlarına bırakıyor. Atılan çöp ve atık maddeler çevre kirliliğine yol açarken, parkta barınan hayvanlara da zarar veriyor.