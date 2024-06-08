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        Minibüsten düştüğü iddia edilen 18 yaşındaki Yaren öldü, birlikte yaşadığı sürücü gözaltında

        TUNCELİ- Elazığ kara yolunda seyir halindeki minibüsten düştüğü iddia edilen Yaren Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:25
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        Minibüsten düştüğü iddia edilen 18 yaşındaki Yaren öldü, birlikte yaşadığı sürücü gözaltında
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        TUNCELİ- Elazığ kara yolunda seyir halindeki minibüsten düştüğü iddia edilen Yaren Y., (18) yaşamını yitirdi. Yaren Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı aracın sürücüsü F.Y. (20) gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolunun Sorpiyan mevkisinde meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 23 ADS 252 plakalı minibüs, seyir halindeyken iddiaya göre, yan koltukta oturan Yaren Y., araçtan düştü. F.Y. kanlar içindeki Yaren Y.'yi alarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Şehir merkezine gelen F.Y., yolu bulamayınca kırmızı ışıkta gördüğü taksiye binip kendilerini hastaneye götürmesini istedi. Taksiyle hastaneye getirilen Yaren Y. hayatını kaybetti. Yaren Y.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olayın yaşandığı yerde inceleme yapılırken, minibüs bırakıldığı yerden alınarak emniyete götürüldü. Araçta inceleme yapılırken, çiftin Kahramanmaraş’tan Tunceli ve çevre illere halı satmaya geldikleri, bir süre önce ayrılıp tekrar birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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