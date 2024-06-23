Tunceli'ye son bir haftada nüfusun yarısı kadar araç, iki katına yakın turist geldi

DOĞAL güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin tercihi olan iller arasında yer alan 88 bin nüfuslu Tunceli, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, son bir haftada 44 bin araçla kentin iki katı kadar turistin Tunceli'ye geldiğini belirterek, “Misafirlerimizi seviyoruz. Onların gelmesini dört gözle de bekliyoruz" dedi.

Tunceli, Bakanlar Kurulu tarafından 1971'de 'milli park' ilan edilen Munzur Vadisi ile geçen yıl 'korunacak hassas alan' olarak ilan edilen Pülümür Vadisi, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanıyla, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Bayram tatili nedeniyle kentte yoğunluk oluşurken, Elazığ-Kovancılar kara yolu üzerinden 1 saat 20 dakika süren yolculuğu tercih etmeyenler, 10 dakika süren Pertek feribot iskelesini tercih ederken, yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

'ÇÖPÜNÜZÜ DEĞİL, SEVGİNİZİ BIRAKIN' Hava sıcaklığının ortalama 38 derece olarak ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur ile Pülümür nehirlerine akın etti. Yüzlerce kişi, doğal plajlarda suya girerken, bazıları da yüksekten suya atladı. Güvenlik güçleri, gün boyunca piknik ve mesire alanlarında gezerek vatandaşları ateşli piknik yapmamaları ve akarsuya girmemeleri konusunda uyardı. Araçlardan, 'Çöpünüzü değil, sevginizi bırakın. Doğa bizler için kutsal, lütfen kutsalımızı kirletmeyin' anonsları yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, balık tutulmaması ve doğaya zarar verilmemesi için devriyelerini sürdürdü. Belediye ekipleri de milli parka giriş noktalarındaki çöpleri temizleyerek, turistlik işletmeleri denetledi. Emniyet ve jandarmaya ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, son 1 haftada 88 bin nüfuslu kente, 44 bin aracın giriş yaptığı belirlendi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLACAK' Tunceli'nin ilerleyen yıllarda önemli turizm merkezlerinden biri olacağını belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Munzur Vadisi'nin içerisinde bulunuyoruz. Az ileride de Munzur Milli Parkı başlıyor. Vadi, topografyası itibarıyla daha serin. İçerisinden Munzur Nehri geçiyor. Hem de dağların gölgeleri bu piknik alanlarına, milli parkın üzerine düşüyor. Şehrimizde sadece Munzur Vadisi değil, bir de Pülümür Vadisi gibi önemli güzelliğe sahip bir alan var. Tunceli, muazzam güzel bir yer. Bu güzelliğin sahibi milletimizin ta kendisi. Buraya sadece Tuncelililer değil, vatanımızın geri kalan yerlerinden, Tunceli'yi merak edenler ki giderek de merak uyandıran bir yer burası. Ankara'dan, İstanbul'dan, Elazığ'dan, Diyarbakır’dan, güneyden, kuzeyden insanlar gelip, güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar. Bununla beraber de tabii yine tedbirlerimiz devam ediyoruz. Burada turizm beldesine uygun şekilde güvenlik stratejimizi, konseptimizi değiştiriyoruz. Buraya çok yakın zamanda atlı jandarma birliklerimiz gelecek. Tıpkı tatil yörelerinde olduğu gibi bisikletli polis timlerini oluşturduk. Bunlar bisikletleriyle beraber mesire yerlerinde trafiğe kapalı alanlarda faaliyetlerini yürütecekler. Tunceli'nin birkaç sene sonra Doğu Anadolu'nun belki 10-15 sene sonra Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olacağını tahmin ediyorum. Bunu da hep beraber yapacağız" dedi.

'MUNZUR VE PÜLÜMÜR NEHİRLERİNDE VATANDAŞLARIMIZ SERİNLİYOR' Kente son bir haftada 44 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Buradaki sularımız serin, Munzur Baba'dan geliyor bu su, üzerine başka sular da ilave ediliyor. Tabii dağlardan eriyen karların da katkısı var. Bölgedeki diğer ırmaklardan çok daha serin. İnsanlar serinlemek istiyorlarsa, buradan çok rahat bir şekilde bu sıcak günlerde kendilerini Munzur ve Pülümür nehirlerinde serinletebilirler. İl nüfusunun yarısı kadar şehre bir araç girişi oldu. Bu çok ama çok önemli bir veri. Bugün itibarıyla şehre 44 bin araç girişi oldu” dedi.