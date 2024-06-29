Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, festivalde yamaç paraşütü yaptı

TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, MotoFest kapsamında kente gelenlerle birlikte yamaç paraşütü yaptı. Kentin doğal güzelliklerinin herkesin görmesi gerektiğini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, “Şimdi bir arkadaşımızla beraber uçuş yaptık ama ben de bu kursa yazılacağım. İnşallah tek başıma da uçabileceğim. Fethiye çok güzel, Ölüdeniz'in üzerinden süzülmek şüphesiz çok güzeldir ama burada da muazzam vadiler, muazzam bir doğa var” dedi.

El değmemiş birçok güzelliğe sahip Tunceli, son yıllardaki etkinlik ve yatırımlarla doğa ve su sporlarında bölgenin önemli turizm merkezlerinden birisi haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde organize edilen ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile birçok kentten gelen motosiklet tutkunlarının katılımıyla dün açılışı yapılan MotoFest etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Tunceli Yamaç Paraşütü Kulübü’nün çevre illerden davet ettiği 30 paraşütçü, dağ, ova ve yaylaların geniş yer bulduğu kentte meşe ormanları arasında kurulu Köklüce köyündeki bin 336 rakımlı Kavun Tepesi’ne geldi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Kavun Tepesi’ne gelerek ilk uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünü süsleyen paraşütçüler, Uzunçayır Baraj Gölü ve şehir manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.