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        Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı

        TUNCELİ'de dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobile isabet etmesi sonucu Deniz Doğan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:25 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:30
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        Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı
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        TUNCELİ'de dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobile isabet etmesi sonucu Deniz Doğan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Olay, Tunceli- Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki 34 KV 4761 plakalı otomobille, seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi. Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü de olay yerinden 200 metre ilerde bulunan restorana ulaşıp, oradakilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.T. ile arka koltuktaki A.K. (20) ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılardan A.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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