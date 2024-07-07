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        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü

        TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ve köylülerin de yardımıyla 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 01:46 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:50
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        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
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        TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ve köylülerin de yardımıyla 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 

        Mazgirt ilçesine bağlı 5 haneli Aşağıoyumca köyü kırsalında, saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerine de yaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe ve il merkezinden itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına tazyikli suyla destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de traktörleriyle yardım etti. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, bölgede hasar tespit ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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