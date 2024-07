Tunceli'de STK'lardan kaya parçası düşmesine karşı 'karayollarında önlem alınsın' talebi

TUNCELİ'de Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan kalabalık, kaya parçalarının dağdan koparak düşmesi sonucu ölümlü kazaların meydana geldiği karayollarında önlem alınması için basın açıklaması yaptı.

Tunceli- Ovacık karayolunda, 29 Ocak’ta Aşağıtorunoba mevkisinde dağdan kopan kaya parçası kamyonete isabet etti. Olayda kamyonetteki Ekber Soylu (69), hayatını kaybetti. 6 Temmuz günü de Tunceli- Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde seyir halindeki otomobile, dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Olayda, Deniz Doğan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Belediye Başkanı Cevdet Konak, Baro Başkanı Fatma Kalsen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile vatandaşların olduğu Emek ve Demokrasi Platformu, Seyit Rıza Meydanı’nda toplandı. Kalabalık, basın açıklaması düzenleyerek, Munzur Vadisi Milli Parkı’nın da içinden geçen Tunceli- Ovacık karayolu ile Pülümür vadisinin içinden geçen Tunceli- Erzincan karayolunda, kaya parçası düşmelerinin önüne geçilmesi için tedbir alınmasını istedi.

'BİR CAN KAYBINA DAHA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Toplananlar adına basın açıklamasını okuyan İlhan Öner, vadilerdeki karayollarının tehlike saçtığını belirterek, "Son 6 ay içerisinde meydana gelen bu can kayıpları, doğal olayların sebep olduğu can kayıpları değildir. Kaya düşmesi doğal bir olaydır, ancak bu doğal olayın sonucu meydana gelen ölümler olağan ve doğal ölümler değildir. Yaşanan can kayıplarına doğrudan doğruya tedbirsizlik sebebiyet vermiştir. Yetkililer tarafından gerekli tedbirler alınmış olsaydı, kaybettiğimiz canlar bugün aramızda ve yaşıyor olacaklardı. Özellikle Ovacık ve Pülümür vadilerinde bulunan karayollarından her yıl binlerce araç geçmekte ve yine yaz dönemlerinde Munzur Irmağı ve Pülümür çaylarına binlerce insan uğramaktadır. Yerelde yaşayan ve il dışından gelen misafirlerle birlikte binlerce insanın Pülümür ve Ovacık karayolunu kullandıkları dikkate alındığında, kaya düşme tehlikesinin coğrafyamızda yaşayan insanlar üzerinde yarattığı hayati tehlikenin büyüklüğü rahatlıkla anlaşılabilecektir" dedi.