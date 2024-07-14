Munzur Nehri'nde serinleyen bozayı kamerada

TUNCELİ'dehava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, bir bozayının Munzur Nehri'ne girerek serinlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, tilki, kurt, domuz, sincap gibi hayvanlar ile kuşlar, yırtıcılar, balıklar, sürüngenler ve kemirgenler sıkça görülüyor. Kentte hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, bir bozayı meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Nehri'ne girerek serinledi. Çıkıp, bir süre nehrin kıyısında duran bozayı, ardından ormana giderek gözden kayboldu. O anlar, Ömer Tanış tarafından cep telefonuna kaydedildi.