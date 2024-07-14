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        Tunceli'de dağdan kopan kayanın üzerinde düştüğü otomobilde ölü sayısı 2'ye yükseldi

        TUNCELİ-Erzincan karayolunda 6 Temmuz'da dağdan kopan kayanın üzerine düştüğü otomobilde ölen Deniz Doğan'ın (24) ardından, yaralı olarak hastanede tedavi gören Arda Kadan da (19), yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:35
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        Tunceli'de dağdan kopan kayanın üzerinde düştüğü otomobilde ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        TUNCELİ-Erzincan karayolunda 6 Temmuz’da dağdan kopan kayanın üzerine düştüğü otomobilde ölen Deniz Doğan’ın (24) ardından, yaralı olarak hastanede tedavi gören Arda Kadan da (19), yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

        Kaza, 6 Temmuz’da akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki 34 KV 4761 plakalı otomobil, seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası zerine düştü. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi. Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü yaralı halde olay yerinden 200 metre uzaklıkta bulunan restorana ulaşıp, yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.T. ile arka koltukta oturan Arda Kadan ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Arda Kadan, Elazığ’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede 9 gündür tedavi gören Kadan, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Kadan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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