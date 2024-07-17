Bakan Kacır: Küresel sistemde yaşanan belirsizliklerin başarıyla üstesinden geliyoruz (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışın ardından Munzur Nehri'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışı' turnuvasının start düdüğünü çaldı. Şampiyonluk için kürek çekerek dereceye giren sporculara madalya ve kupa verilmesinin ardından Bakan Kacır, kentten ayrıldı.

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