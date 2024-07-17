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        Bakan Kacır: Küresel sistemde yaşanan belirsizliklerin başarıyla üstesinden geliyoruz (2)

        RAFTİNGYARIŞMASININ START DÜDÜĞÜNÜ ÇALDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışın ardından Munzur Nehri'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışı' turnuvasının start düdüğünü çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:56 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:00
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        Bakan Kacır: Küresel sistemde yaşanan belirsizliklerin başarıyla üstesinden geliyoruz (2)
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        RAFTİNGYARIŞMASININ START DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışın ardından Munzur Nehri'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışı' turnuvasının start düdüğünü çaldı. Şampiyonluk için kürek çekerek dereceye giren sporculara madalya ve kupa verilmesinin ardından Bakan Kacır, kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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